الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: ندرس ردا عسكريا ضد كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تطالب مجلس الامن فرض عقوبات على كوريا الشمالية وزعيمها بعد تجربة القنبلة الهيدروجينية اليوم الاحد



وزير الدفاع الكوري الجنوبي يطالب أمريكا بنشر سلاح استراتيجي في الجزيرة الكورية ردا على تهديدات كوريا الشمالية



قالت تقارير صحفية اليوم الاحد إن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تدرسان ردا عسكريا ضد كوريا الشمالية بعد الكشف عن تجربة نووية أجرتها وتمثلت بتصنيع قنبلة هيدروجينية فتاكة ومدمرة أدت تجربتها الى وقوع زلزال بمقياس 6 درجات في المنطقة. وأضافت التقارير الصحفية ان كوريا الجنوبية وفي اعقاب تجربة كوريا الشمالية النووية قدمت طلبا للولايات المتحدة الامريكية بتسليحها فورا. وطالب رئيس كوريا الجنوبية "مون جيا ان" من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات شديدة على كوريا الشمالية وزعيمها "كيم جونغ اون" بعد اجراء كوريا الشمالية تجربة القنبلة الهيدروجينية صباح اليوم الاحد.





مواطن كوري يتابع التطورات المثيرة - تصوير رويترز



هذا وطالب رئيس كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة الامريكية وضع اسلحة استراتيجية في مركز الجزيرة الكورية كرد على التجارب الاخيرة لكوريا الشمالية وزعيمها وكان من بينها اطلاق صاروخ عابر للقارات الاسبوع الماضي في المحيط الهادئ.

هذا وفي اعقاب التطورات الاخيرة تحدث وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس مع نظيره الكوري مؤكدا على اهمية دراسة كل الامكانيات العسكرية ضد كوريا الشمالية.





زعيم كوريا الشمالية يتفقد القنبلة الهيدروجينية الفتاكة

