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أخبار محليات حجاج الفريديس وجسر الزرقاء يبعثون بتحياتهم لعائلاتهم - صور خاصة بعدسة موقع العرب

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حيفا والمنطقة حجاج الفريديس وجسر الزرقاء يبعثون بتحياتهم لعائلاتهم
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حجاج الفريديس وجسر الزرقاء يبعثون بتحياتهم لعائلاتهم - صور خاصة بعدسة موقع العرب

 

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-03 17:39:23 A A

التقطت عدسة موقع العرب وصحيفة كل العرب صورا لحجاج من الفرديس وجسر الزرقاء خلال تواجدهم في مِنى ضمن مناسك الحج. وذكر الحجاج "انهم يبعثون بتحياتهم لكل عائلاتهم واقربائهم واصدقائهم، وان امورهم بخير". كما اشار الحجاج "الى ان مناسك الحج على وشك الانتهاء، وبعد ايام سيصلوا الى بلادهم".

 

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