اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية بالفيديو.. لفتة ميسي الحنونة مع طفل أراد عناقاً

رياضة وشباب

بالفيديو.. لفتة ميسي الحنونة مع طفل أراد عناقاً
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالفيديو.. لفتة ميسي الحنونة مع طفل أراد عناقاً

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-03 12:34:13 A A

في مشهد أسر قلوب محبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بدا لاعب فريق برشلونة في قمة "الأخلاق" في تعامله مع "عشاقه" لا سيما الصغار منهم، حين "صنع سعادة" طفل أراد أخذ صورة مع نجمه المفضل وربما عناقاً سريعاً! وفي التفاصيل، أن طفلاً يكاد لا يتخطى الـ 11 سنة، اقترب من ميسي قبل أيام قليلة حين كان لاعب كرة القدم "اللامع" يهم بالدخول إلى أحد الفنادق في أميركا الشمالية، إلا أن أحد الحراس أمسك بالطفل ورماه بعيداً.

فما كان من ميسي إلا أن طلب من حراسه المجيء بالطفل الذي غمرت الدموع عينيه على ما يبدو بعد أن تحطم حلم اللقاء بـ "أسطورته".

وكان لميسي ما أراد، فعانق الطفل، طابعاً قبلة على جبينه، معيداً بذلك الفرح والبسمة إلى قلبه الصغير. وقد تداول محبو ميسي الفيديو بشكل واسع حتى بعد أيام على حصول الواقعة (30 أغسطس)، ليظهروا كيف يتعامل هذا اللاعب بكل أخلاق مع مشجعيه.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة خطيرة لرجل في حادث في عين ماهل | [2 قراءة]
2 الناصرة: وفاة شفيقة جميل مطر - يعقوب (ام يوسف) | [2 قراءة]
3 مورينيو: أنا أغلى من نيمار ومللت من الاسئلة حول السوق | [2 قراءة]
4 حجاج الطيبة في طريقهم للرجم | [1 قراءة]
5 وسام بريدي وريم السعيدي في حفل زفافهما.. فيديو | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
2 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
3 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
4 شبهات في المركز: مشتبه يعتدي جنيسا على شقيقته | [0 مشاركة]
5 الشرطة: اعتقال مشتبه فلسطيني في أشكلون | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab