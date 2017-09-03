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أخبار محاكم وجنائيات حيفا: سطو مسلح على سوبر ماركت والقبض على مشتبهين عربيين

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حيفا والمنطقة حيفا: سطو مسلح على سوبر ماركت
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حيفا: سطو مسلح على سوبر ماركت والقبض على مشتبهين عربيين

 الشرطة في بيانها:

المشتبهون بتنفيذ السطو في حيفا هم عرب من سكان المدينة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 11:55:21 A A


عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانا جاء فيه " مؤخرا في حيفا اقدم مشتبه مسلح بمسدس ومعتمرا خوذة دراجة نارية على تنفيذ عملية سطو على امينة صندوق دفع في متجر سوبر ماركت متمكنا من الاستيلاء على مبلغ من النقود والهرب بسيارة اجرة كانت وعلى ما يبدو تنتظره بالجوار الا ان قوات الشرطة التي سارعت الى المكان تمكنت من ضبطه في المنطقة هناك وبحوزته مبلغ النقود المسروق وبحيث تم القبض علية وسائق سيارة الاجرة المشتبه بتعاونه وتحويلهما للتحقيقات الجارية. هذا ولم تسجل اصابات بشرية خلال الواقعة. يشار الى ان المشتبهين عربيين من سكان حيفا" الى هنا بيان الشرطة.

 

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