الشرطة: شجار بين زوجين في يافا تل أبيب يكشف عن معمل مخدرات



عممت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه:"مؤخرا في يافا تل ابيب ومع تلقي الشرطة اخطارا مفاده سماع صراخ وضجيج داخل شقة سكنية هرعت القوات الى المكان لفحص الحاصل وبحيث افاد زوجين القاطنين هناك حول شجار عنيف توسع فيما بينهما تخلله تهشيم اواني زجاجية وغيرها جنبا لكشف الشرطة عن معمل تنمية نباتات مخدرات المريخوانا داخل الشقة ومعدات ري واضاءة ذات العلاقة هذا وتم اعتقال الزوجين المشتبهين وتحويلهما للتحقيقات الجارية".



الصور التالية تصوير شرطة اسرائيل







