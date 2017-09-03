الشرطة: اعتقال عضو تنظيم جنائي بارز من اللد بشبهة التهديد

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانا جاء فيه:" سمح للتو بالنشر على ان الشرطة تمكنت من خلال تحقيقاتها الحثيثة واسعة النطاق من التوصل لاعتقال مشتبه بتهديد ممثل شرطة اسرائيل في تايلندا , مشتبه الذي هو عضو تنظيم جنائي ناشط وبارز في الجنوب وبحيث من المقرر التقدم ضده نهار اليوم الاحد في لائحة الاتهام جنبا لطلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضده"