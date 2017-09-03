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السلطات المحلية اخبار المجالس وفد رؤساء السلطات العربية يجتمع من ادارة ولاية مونتانا

السلطات المحلية

رؤساء سلطات محلية عرب في ولاية مونتانا
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وفد رؤساء السلطات العربية يجتمع من ادارة ولاية مونتانا

 من المتوقع ارسال بعثات متنوعة من الوسط العربي الى ولاية مونتانا بعد الاتفاق مع المسؤولين بادارتها على تبادل الزيارات
 

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-03 10:12:24 A A

يواصل الوفد الذي يمثل لجنة السلطات المحلية العربية والمؤلف من رئيس مجلس عارة وعرعرة المحلي مضر يونس ورئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي ورئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض ورئيس مجلس فسوطة إدجار دكور والمستشار الاقتصادي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية علاء غنطوس جولته في الولايات المتحدة الاميريكية .

فبعد الاجتماع مع مسؤولي برنامج " متبي" في الخارجية الاميركية ماثيو ستين روز ماتشارج , والتداول معه بتطوير مبادرات اقتصادية وتبادل طلاب في الشرق الاوسط واستعراض بعض المشاريع المستقبلية التي تنوي الوزارة الخارجية الاميركية تفعيلها, اجتمع الوفد يوم امس السبت مع إدارة ولاية مونتانا وتباحثاه الطرفين موضوع التطوير الاقتصادي والادارة ومشاركة الجمهور بها والتبادل الثقافي بين الجماهير العربية في البلاد وولاية مونتانا , ومن المتوقع ارسال بعثات متنوعة من الوسط العربي الى ولاية مونتانا بعد الاتفاق مع المسؤولين بادارتها على تبادل الزيارات .


الوفد خلال الزيارة 

وسبق للوفد وعقد لقاء مطول مع اندري لدرمان - رئيس قسم العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في الوزارة , وأطلعه على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأقلية العربية في الداخل واستخفاف الحكومة بالحقوق المدنية العادلة للمواطن العربي , ومواصلة النظر للمواطنين العرب كأعداء يتم التحريض عليهم بشكل متكرر من قبل رئيس الحكومة ووزرائه لأغراض انتخابية , وسياسة مصادرة الأراضي وهدم البيوت , وافتقار البلدات العربية لمصادر الدخل وأماكن العمل والبنية التحتية , بالإضافة الى ذلك تم التطرق الى قضية تفشي العنف وعدم تعامل وزارة الأمن الداخلي مع هذه الآفة بجدية كما يتم التعامل معها في المجتمع اليهودي.






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