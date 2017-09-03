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أخبار محاكم وجنائيات احباط محاولة تهريب افيون داخل علبة سكاكر في مطار بن غوريون

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مدن الساحل احباط محاولة تهريب افيون بمطار بن غوريون
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احباط محاولة تهريب افيون داخل علبة سكاكر في مطار بن غوريون

 


عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانا صباح اليوم الاحد جاء فيه:" تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال مشتبه 48 عاما من اشدود وذلك مع القائها القبض علية صباح الجمعة الفائت عائدا من تركيا عبر مطار بن جوريون الجوي وبحوزته كمية من مخدرات الافيون ملفوفة ومخبأة داخل علبة سكاكر والتحقيقات جارية وسط تمديد فترة اعتقال المشتبه حتى نهار الاربعاء المقبل على ذمتها" الى هنا بيان الشرطة.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 09:14:30 A A
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