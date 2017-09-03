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أخبار محاكم وجنائيات القدس: القبض على مشتبه بالاعتداء الجنسي على شقيقته 5 اعوام

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القدس والقضاء القبض على مشتبه بالاعتداء الجنسي في القدس
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القدس: القبض على مشتبه بالاعتداء الجنسي على شقيقته 5 اعوام

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانا جاء فيه :" في القدس تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شاب بنحو العشرينات من عمرة بالاعتداء جنسيا على شقيقته الطفلة التي لم تتجاوز من العمر بعد 5 اعوام. هذا وكانت الشرطة قد استلمت اخطارا مساء البارحة السبت من والدة الطفلة حول معاينتها في سلوك طفلتها وتصرفاتها الغريبه ساردة الطفلة امامها حول ما بدر من شقيقها بحقها ومع مواجهة الام ابنها الشاب المشتبه قام بالهرب من المنزل حتى توصلت الشرطة لاعتقاله وتحويله للتحقيقات الجارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقاله لاحقا على ذمتها"

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 09:04:41 A A
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