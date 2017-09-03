مخبر سري للشرطة يوقع بعشرات المشتبهين بتجارة المخدرات والسلاح في الشمال

لوبا سمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها:



الشرطة توقع بعشرات المشتبهين من سكان رمات غان وبيتح تكفا والعفولة ونهاريا وام الفحم وعرب الشبلي وام الغنم ومجدال هعيمق



عممت الناطقة بلسان ال شرطة لوبا السمري بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه:" في الشمال وفي سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها الحثيثة الرامية الى رفع مستوى السلامة العامة وجودة الحياة المعيشية من خلال مواصلة نشاطاتها الرامية الى الحد من الجريمة والعنف وافة المخدرات وظاهرة السلاح والتسلح غير القانوني من شتى الجوانب وفي الوسطين العربي واليهودي وعلى حد سواء تم صباح اليوم الاحد ومن بعد نحو عام الكشف عن عميل شرطي سري كانت قد اهلته وزرعتة الشرطة وسط نشطاء في التجارة وبيع المخدرات وكذلك في التجارة وبيع السلاح متمكنا العميل الشرطي من الايقاع بعشرات من المشتبهين وبما شمل اهداف نشطة بارزة من سكان رمات غان وبيتح تكفا والعفولة ونهاريا وام الفحم وعرب الشبلي وام الغنم ومجدال هعيمق وكذلك 7 معتقلين الذين هم من وراء قضبان السجون" كما جاء في البيان.





قوات الشرطة خلال الحملة - تصوير الشرطة



وأضاف بيان الشرطة:" هذا وتوصلت القوات المعززة من الشرطة والمخبرين وحرس الحدود نحو 250 فردا الذين شاركو صباح اليوم الباكر في تنفيذ حملة المداهمة الى اعتقال مجمل 33 مشتبها غالبيتهم من الوسط اليهودي وتم تحويلهم للتحقيقات الجارية جنبا لضبط كميات مختلفة من مواد المخدرات خلال تفتيشها لمنازلهم والتحرز على مبلغ نحو 200 الف شاقل نقدا وعدة سيارات ودراجات نارية ثقيلة استخدمها المشتبهون وعلى ما يبدو خلال تنفيذ صفقات بيع الممنوعات وبما يقدر ثمنها بمئات الاف الشواقل بغرض مصادرتها لاحقا ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات لمشتبهين اضافيين لاحقا وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين خلال نهار اليوم. هذا ومن بين الصفقات التي تمكن العميل الشرطي من عقدها مع المشتبهين الذي حاز على ثقتهم كانت شراء 3 بنادق و8 مسدسات ومخدرات من مادة الكوكائين وصل قدرها نصف كلغم وكذلك 2.7 كلغم من المريخوانا وغير ذلك" الى هنا بيان الشرطة.



الصور التالية - تصوير شرطة اسرائيل







