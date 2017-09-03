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أخبار محليات حالة الطقس: جو شديد الحرارة في ثالث أيام العيد

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حالة الطقس: جو شديد الحرارة
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حالة الطقس: جو شديد الحرارة في ثالث أيام العيد

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-09-03 07:56:01 A A

يتوقع ان يكون الجو اليوم الاحد حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الاثنين: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولايطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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