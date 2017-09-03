أوزيل ينفجر في وجه منتقديه: أنا الآن أفكر في موسمي الخامس مع أرسنال

أوزيل:

في اليومين الماضيين يسألني زملائي في المنتخب عن كيفية سير الأمور في أرسنال، وقالوا لي أنهم قرأوا عن الأزمة الحالية كما نُشر في وسائل الإعلام، يقولون إن هذا قد يكون الفريق الأسوأ لأرسنال خلال عقود

ردّ اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، على منتقديه، من خلال حسابه في شبكة "إنستجرام" لمشاركة الصور. وقال اللاعب الدولي الألماني :"إنه الثاني من سبتمبر من عام 2017، وأنا مع المنتخب الألماني الآن، ولقد اتخذنا أمس خطوة كبيرة نحو نهائيات كأس العالم".



أوزيل

وأضاف :"في اليومين الماضيين يسألني زملائي في المنتخب عن كيفية سير الأمور في أرسنال، وقالوا لي أنهم قرأوا عن الأزمة الحالية كما نُشر في وسائل الإعلام، يقولون إن هذا قد يكون الفريق الأسوأ لأرسنال خلال عقود".

وأكمل :"أنا أكتب هذا النص وأنا إلى جانب بعض من زملائي، ونحن نريد الاحتفال، لم نفز في مباراة أو كأس قبل أيام، ولكنني انتقلت قبل أربع سنوات لأرسنال، أرسين فينجر أقنعني وأخبرني عن التاريخ العظيم لأرسنال، وحدثني عن الأساطير مثل بيركامب وفييرا وبيريز، وهم يدينون بالكثير من نجاهم لهذا المدرب".

وتابع :"أرسين أخبرني كيف سيساعدني على تطوير نفسي كلاعب، وهذا شيء يريد الكل أن يسمعه، على الرغم من أنني كافحت كثيرًا في بداية انضمامي هنا، وقبلت التحدي"

وواصل :"لقد بدأت كجناح يسار ولم أكن معجبا بهذا المركز، أنا أفضل اللعب باعتباري اللاعب رقم 10، أحب اللعب في مركز يمكنني من التحكم باللعبة وصناعة الفرص".

وأردف :"الدوري الممتاز هو الدوري الأكثر طلبًا من الناحية البدنية، والنوادي الصغيرة هنا هي أيضًا قوية جدًا، علاوة على ذلك لا يوجد إجازة شتوية، وهذا يعني أن الموسم طويل ومرهق للغاية، خصوصًا إذا كنت تلعب على المستوى الوطني والأوروبي".

وأضاف :"لقد حققنا الكثير في السنوات الأربع معًا، وفزنا بثلاثة ألقاب من أصل 4 في كأس الإتحاد الإنجليزي، بينما أندية عمرها أكثر من 75 عام لم تحقق هذا اللقب، ستة ألقاب في 4 سنوات هذا أمر جيد، ولكن هذا يجعلني أشعر بخيبة أمل لعدم المنافسة على لقب الدوري في نهاية الموسم، وهذا أمر نأمل أن نغيره هذا الموسم".

وعن الانتقادات التي تلقاها قال :"لقد قبلت الكثير من الانتقادات في فترتي بلندن، مكلف جدًا جشع وجسد ضعيف ويفتقر للقتال، هذا ما قاله الناس عني، بعض من الناس لا يعرفونني، وبعضهم من اللاعبين السابقين، سواء كانوا ناجحين أو لا في مسيرتهم مع هذا النادي".

وواصل :"على الرغم من أن الانتقاد شيء جيد للاعبي كرة القدم، ولكن توقعت أن الأساطير تتصرف مثل الأساطير، نصيحتي لهم أن يتوقفوا عن الحديث والبدء في الدعم، أود أن أشكر جميع من دعمني ويؤمنون بي، ويدعمونني بعد كل مباراة عندما يرونني في الشارع ويغنون لي، لقد كان من الشرف أن أقابل بريندان وشارلي، وهم يدعمون النادي على الرغم من مرضهم، وقوتهم ورسائلهم دائمًا ما تحفزني".

واختتم :"لدي علاقات مع الجميع، وشخصيًا لا أعرف كيف سوف تستمر مسيرتي في النادي بعد هذا العام، أنا الآن أفكر في موسمي الخامس مع أرسنال، هذا لأن أرسنال نادٍ عظيم ولديه جمهور بتقاليد عظيمة وأنا سعيد أنني كنت قادرًا على ارتداء قميص هذا الفريق".