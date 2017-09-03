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فنانين فن عربي انجلينا قرّرت الإمتناع عن ممارسة العلاقة… والسبب؟

فنانين

انجلينا جولي قرّرت الإمتناع عن ممارسة العلاقة
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انجلينا قرّرت الإمتناع عن ممارسة العلاقة… والسبب؟

مصادر:

أنجلينا مصمّمة على هذا الموضوع، فهي تقرأ كتباً عن كيفية تحويل الطاقة الجنسية الى قوة إبداعية خلاقة وتمارس رياضة اليوغا، عبر اتّباع نصائح “مرشد روحي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-09-03 07:28:59 A A

نشر موقع “Hollywood Life” تقريراً مفصلاً عن حياة النجمة العالمية أنجلينا جولي الحميمة. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من جولي أنّها “قرّرت الإمتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة، وتريد أن يكون وقتها لنفسها ولحياتها كعازبة”، مشيراً الى أنّها “ليست جاهزة لأي مغامرة عاطفية حالياً، ولم تعد مهتمة بالعلاقة الحميمة والرومانسية، وهي مستمتعة ومقتنعة بذلك”.



وأوضح المصدر أن “أنجلينا مصمّمة على هذا الموضوع، فهي تقرأ كتباً عن كيفية تحويل الطاقة الجنسية الى قوة إبداعية خلاقة وتمارس رياضة اليوغا، عبر اتّباع نصائح “مرشد روحي”، لافتاً الى أنّ “النجمة لم تعد تعتبر نفسها ضمن لائحة المثيرات كما في السابق”.

 

 
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