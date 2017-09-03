انجلينا قرّرت الإمتناع عن ممارسة العلاقة… والسبب؟

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أنجلينا مصمّمة على هذا الموضوع، فهي تقرأ كتباً عن كيفية تحويل الطاقة الجنسية الى قوة إبداعية خلاقة وتمارس رياضة اليوغا، عبر اتّباع نصائح “مرشد روحي

نشر موقع “Hollywood Life” تقريراً مفصلاً عن حياة النجمة العالمية أنجلينا جولي الحميمة. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من جولي أنّها “قرّرت الإمتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة، وتريد أن يكون وقتها لنفسها ولحياتها كعازبة”، مشيراً الى أنّها “ليست جاهزة لأي مغامرة عاطفية حالياً، ولم تعد مهتمة بالعلاقة الحميمة والرومانسية، وهي مستمتعة ومقتنعة بذلك”.





وأوضح المصدر أن “أنجلينا مصمّمة على هذا الموضوع، فهي تقرأ كتباً عن كيفية تحويل الطاقة الجنسية الى قوة إبداعية خلاقة وتمارس رياضة اليوغا، عبر اتّباع نصائح “مرشد روحي”، لافتاً الى أنّ “النجمة لم تعد تعتبر نفسها ضمن لائحة المثيرات كما في السابق”.