كوريا الشمالية تكشف عن سلاحها التدميري الأكثر تطورا - قنبلة هيدروجينية فتاكة

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كيم تلقى التحية من كبار مسؤولي إدارة صناعة الذخيرة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وعلماء معهد الأسلحة النووية قبل أن يطلع على تفاصيل السلاح النووي

أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت قنبلة هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة، يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وأن كيم جونغ أون تفقد بنفسه عملية تطوير القنبلة.

وذكرت الوكالة المركزية الكورية للأنباء اليوم، أن زعيم كوريا الشمالية أكد أن "جميع مكونات القنبلة الهيدروجينية، أنتجت بنسبة 100٪ في البلاد.. المعهد نجح في صنع قنبلة نووية أكثر تطورا".



كيم جونغ أون يتفقد القنبلة النووية



وقالت الوكالة إن "كيم تلقى التحية من كبار مسؤولي إدارة صناعة الذخيرة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وعلماء معهد الأسلحة النووية قبل أن يطلع على تفاصيل السلاح النووي".

ونقلت الوكالة عن تقرير معهد الأسلحة النووية، أن "العلماء قد ارتقوا أكثر بأدائهم التقني إلى أعلى مستوى من التطور على أساس النجاحات التي تحققت في الاختبار الأول للقنبلة الهيدروجينية".

وأشار التقرير إلى أن القنبلة الهيدروجينية التي صنعت جميع مكوناتها في البلاد هي "سلاح ذري حراري متعدد الوظائف يتميز بقوة تفجيرية مدمرة، ويمكن تفجيرها على ارتفاعات عالية".

يذكر أن بيونغ يانغ اختبرت صاروخين عابرين للقارات من طراز هواسونغ 14 في يوليو الماضي، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد مشورع قرار يفرض المزيد من العقوبات عليها.