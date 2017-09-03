اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية كوريا الشمالية تكشف عن سلاحها التدميري الأكثر تطورا - قنبلة هيدروجينية فتاكة

أخبار

كوريا الشمالية تكشف عن سلاحها النووي التدميري
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كوريا الشمالية تكشف عن سلاحها التدميري الأكثر تطورا - قنبلة هيدروجينية فتاكة

مصادر:

كيم تلقى التحية من كبار مسؤولي إدارة صناعة الذخيرة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وعلماء معهد الأسلحة النووية قبل أن يطلع على تفاصيل السلاح النووي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-09-03 11:21:21 A A

أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت قنبلة هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة، يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وأن كيم جونغ أون تفقد بنفسه عملية تطوير القنبلة.
وذكرت الوكالة المركزية الكورية للأنباء اليوم، أن زعيم كوريا الشمالية أكد أن "جميع مكونات القنبلة الهيدروجينية، أنتجت بنسبة 100٪ في البلاد.. المعهد نجح في صنع قنبلة نووية أكثر تطورا".


كيم جونغ أون يتفقد القنبلة النووية

وقالت الوكالة إن "كيم تلقى التحية من كبار مسؤولي إدارة صناعة الذخيرة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وعلماء معهد الأسلحة النووية قبل أن يطلع على تفاصيل السلاح النووي".
ونقلت الوكالة عن تقرير معهد الأسلحة النووية، أن "العلماء قد ارتقوا أكثر بأدائهم التقني إلى أعلى مستوى من التطور على أساس النجاحات التي تحققت في الاختبار الأول للقنبلة الهيدروجينية".
وأشار التقرير إلى أن القنبلة الهيدروجينية التي صنعت جميع مكوناتها في البلاد هي "سلاح ذري حراري متعدد الوظائف يتميز بقوة تفجيرية مدمرة، ويمكن تفجيرها على ارتفاعات عالية".
يذكر أن بيونغ يانغ اختبرت صاروخين عابرين للقارات من طراز هواسونغ 14 في يوليو الماضي، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد مشورع قرار يفرض المزيد من العقوبات عليها. 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع | [2 قراءة]
2 محاولات انعاش شاب تعرض للغرق قرب الفريديس | [2 قراءة]
3 الناصرة: وفاة شفيقة جميل مطر - يعقوب (ام يوسف) | [2 قراءة]
4 مورينيو: أنا أغلى من نيمار ومللت من الاسئلة حول السوق | [2 قراءة]
5 الطيرة:ضبط قطعة سلاح واعتقال مشتبهين شابين | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab