تصفيات كأس العالم: إسبانيا تفض شراكة الصدارة وتقهر إيطاليا بثلاثية

منتخب اللاروخا لم يتمكن من الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده فحسب، بل أزاح وفض شراكة الصدارة مع إيطاليا، حيث ارتفع رصيد إسبانيا إلى 19 نقطة تاركة الطليان في الوصافة برصيد 16 نقطة

قطع المنتخب الإسباني شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعدما سحق نظيره الإيطالي بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد.



المنتخب الاسباني خلال المباراة أمام ايطاليا



منتخب اللاروخا لم يتمكن من الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده فحسب، بل أزاح وفض شراكة الصدارة مع إيطاليا، حيث ارتفع رصيد إسبانيا إلى 19 نقطة تاركة الطليان في الوصافة برصيد 16 نقطة.

نجم اللقاء الأول بلا منازع كان نجم ريال مدريد، إيسكو، والذي وقع على ثنائية عند الدقيقة الرابعة عشر من ركلة حرة رائعة، ثم في الدقيقة الأربعين إثر تصويبة مخادعة سكنت يسار الحارس جيانلويجي بوفون، فيما دوّن البديل ألفارو موراتا على الهدف الثالث عقب نزوله بخمس دقائق.



ولم ينجح الأتزوري في فرض سيطرتهم أو حتى تشكيل تهديد حقيقي على مرمى ديفيد دي خيا، حيث عمد المدرب الوطني جيامبيرو فينتورا، إلى خطة 424 وهي التي لم تؤت ثمارها بالمرة ضد خط وسط الماتادور القوي للغاية.

من جهته واصل المنتخب الإسباني أرقامه المميزة في تصفيات كأس العالم، حيث لم يذق طعم الخسارة في التصفيات منذ العام 1993، بعدما خاض خلال تلك الفترة 60 لقاء، فاز في 47 وتعادل في 13.



أما الرقم الأهم هو عدم تلقيهم أي خسارة طيلة مشوار تصفيات المونديال عبر التاريخ على الأراضي الإسبانية، حيث خاضوا مجموع لقاءات وصل إلى 56، حيث حققوا النصر في 47 وتعادولوا في تسع.

نتائج مباريات تصفيات القارة الاوروبية ليوم أمس:



فنلندا ضد أيسلندا 1-0

جورجيا ضد إيرلندا 1-1

صربيا ضد مولدوفا 3-0

ألبانيا ضد ليشتنشتاين 2-0

اسبانيا ضد ايطاليا 3-0

أوكرانيا ضد تركيا 2-0

ويلز ضد النمسا 1-0

اسرائيل ضد مقدونيا 0-1

