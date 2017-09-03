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أخبار عربية وعالمية ثالث أيام العيد: انتهاء أول أيام التشريق والمتعجلون يغادرون اليوم

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انتهاء أول أيام التشريق والمتعجلون يغادرون اليوم
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ثالث أيام العيد: انتهاء أول أيام التشريق والمتعجلون يغادرون اليوم

ينهي المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث ومن ثم طواف الوداع

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-09-03 06:55:10 A A

أنهى حجاج بيت الله الحرام، في أول أيام التشريق، السبت، رمي الجمرات الثلاث بدءاً بالصغرى، ثم الوسطى، وختاماً بالكبرى في مشعر منى. وينهي المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث ومن ثم طواف الوداع.


رمي الجمرات

وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من الجمعة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة.
وقد أنهى معظم ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة الكبرى، الجمعة، بعد توافدهم من مزدلفة إلى منى. وتوجهت نسبة كبيرة من الحجاج بعد ذلك إلى الحرم المكي الشريف لأداء الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة.

 

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