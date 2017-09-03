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أخبار محليات كفر ياسيف: نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) في ذمة الله

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كفرياسيف والقضاء كفر ياسيف: نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) في ذمة الله
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كفر ياسيف: نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) في ذمة الله

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-03 00:21:00 A A

آل سعيد وآل داوود واقرباؤهم وانسباؤهم ينعون على رجاء القيامة فقيدهم الغالي، المأسوف على شبابه،نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) عن عمر ناهز السابعة والخمسين عامًا وسيشيع جثمانه اليوم الاحد الموافق , 03.09.2017 عند الساعة الخامسة بعد الظهر وذلك من كنيسة القديس جيورجيوس للروم الاورثوذكس في قرية كفر ياسيف ومن ثم الى مثواه الاخير.

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