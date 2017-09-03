كفرياسيف والقضاء كفر ياسيف: نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) في ذمة الله
كفر ياسيف: نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) في ذمة الله
آل سعيد وآل داوود واقرباؤهم وانسباؤهم ينعون على رجاء القيامة فقيدهم الغالي، المأسوف على شبابه،نبيل سهيل سعيد (ابو الياس) عن عمر ناهز السابعة والخمسين عامًا وسيشيع جثمانه اليوم الاحد الموافق , 03.09.2017 عند الساعة الخامسة بعد الظهر وذلك من كنيسة القديس جيورجيوس للروم الاورثوذكس في قرية كفر ياسيف ومن ثم الى مثواه الاخير.
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