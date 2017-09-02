مورينيو: أنا أغلى من نيمار ومللت من الاسئلة حول سوق الانتقالات الصيفية

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، ملله من كثرة الأسئلة التي تلقَّاها حول سوق الانتقالات الصيفية لفريقه. ويشارك مورينيو في مباراة لجمع التبرعات لصالح ضحايا برج جرينفيل، حيث شارك باللقاء كحارس مرمى لصالح الفريق الذي يدربه أسطورة إنجلترا آلان شيرار.



رويترز

أعرب البرتغالي عن ملله من كثرة سؤاله حول سوق مانشستر يونايتد هذا الصيف؛ حيث تعاقد الفريق مع روميلو لوكاكو، وليندولوف، ونيمانيا ماتيتش، وأخيرًا اللاعب السابق في الفريق زلاتان إبراهيموفيتش. لكنَّه تعرض لسؤال غريب، حيث سئل عن ثمنه لو كان لاعبًا، فأجاب مازحًا: "سأكون أغلى من نيمار بجنيه واحد".

كان نيمار دا سيلفا انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.