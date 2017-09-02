الشرطة تطلق حملة مكثفة تعزيزا لمستوى السلامة والحياة العامة في بئر السبع



قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:"انه وخلال فترة الاسبوعين الماضيين في بئر السبع قامت الشرطة بحملة مكثفة متعددة الجوانب طالت انحاء شتى تركيزا على البلدة القديمة وبما اشتمل على اغلاق خمارات ومحلات قمار غير قانونية وتحرير اكثر من 600 مخالفات مرورية عن تجاوزات مختلفة وبما شمل عدم وضع وضع احزمة الامان ومقاعد الامان للاطفال والقيادة دون رخصة قيادة البتة او مسحوبة وتبادل اطراف الحديث بالهاتف النقال خلال القيادة وغيرها وكذلك تم ضبط معدات قتالية مختلفة خلال تفتيش عشرات السيارات وغيرها، وتابعت:"اضف تم ابعاد 130 سيارة عن الحركة على الطرقات لاعطاب ميكانيكية تم الكشف عنها فيها وكل ذلك سعيا وراء تعزيز مستوى السلامة العامة وجودة الحياة المعيشية عند مواطنيها وزوارها وعلى حد سواء".