اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الشرطة تطلق حملة مكثفة تعزيزا لمستوى السلامة والحياة العامة في بئر السبع

أخبار

النقب الشرطة تطلق حملة مكثفة تعزيزا لمستوى السلامة والحياة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشرطة تطلق حملة مكثفة تعزيزا لمستوى السلامة والحياة العامة في بئر السبع

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 21:29:38 A A


قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:"انه وخلال فترة الاسبوعين الماضيين في بئر السبع قامت الشرطة بحملة مكثفة متعددة الجوانب طالت انحاء شتى تركيزا على البلدة القديمة وبما اشتمل على اغلاق خمارات ومحلات قمار غير قانونية وتحرير اكثر من 600 مخالفات مرورية عن تجاوزات مختلفة وبما شمل عدم وضع وضع احزمة الامان ومقاعد الامان للاطفال والقيادة دون رخصة قيادة البتة او مسحوبة وتبادل اطراف الحديث بالهاتف النقال خلال القيادة وغيرها وكذلك تم ضبط معدات قتالية مختلفة خلال تفتيش عشرات السيارات وغيرها، وتابعت:"اضف تم ابعاد 130 سيارة عن الحركة على الطرقات لاعطاب ميكانيكية تم الكشف عنها فيها وكل ذلك سعيا وراء تعزيز مستوى السلامة العامة وجودة الحياة المعيشية عند مواطنيها وزوارها وعلى حد سواء".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تقرير أممي: 40 ألفا من مسلمي ميانمار نزحوا إلى بنغلاديش | [2 قراءة]
2 محاولات انعاش شاب تعرض للغرق قرب الفريديس | [2 قراءة]
3 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [1 قراءة]
4 نجم تشيلي ايدين هازارد: سعري 300 مليون يورو | [1 قراءة]
5 حجاج بيت الله الحرام يستقبلون اليوم أول أيام التشريق | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab