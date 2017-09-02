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تصادم بين دراجة نارية وسيارة قرب باقة الغربية يسفر عن عدد من الاصابات

تصادم بين دراجة نارية وسيارة قرب باقة الغربية
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تصادم بين دراجة نارية وسيارة قرب باقة الغربية يسفر عن عدد من الاصابات

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 20:56:11 A A

 قال الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة في لواء الشارون حول تصادم بين دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 579 قرب مفترق باقة الغربية، حيث وصل الى المكان الطاقم الطبي التابع للمؤسسة وعمل على تقديم الاسعافات الاولية لمصابين من ركاب الدراجة النارية بالاضافة الى رجل يبلغ من العمر 50 عامًا في منطقة الرأس والبطن وسيدة (45 عامًا) بجراح متفاوتة".

 

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