الناصرة: اصابة سيدة حامل بحادث ضرب وهرب واعتقال السائق (17 عاما) من عيلوط

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها:" مساء اليوم السبت في الناصرة قرب المركز التجاري بيغ فاشن اصطدم سائق دراجة نارية اعتلى الرصيف عقب فقدانه السيطرة على القيادة منزلقا بسيده حامل عابرة مصيبا اياها طفيفا وهاربا مع هرع الشرطة ملقية القبض عليه قرب شارة ضوئية حمراء بالجوار من محكمة الصلح هناك مقلا مسافر اخر معه على متن الدراجة وحيث تبين انه من عيلوط 17.5 عاما الذي حولته للتحقيقات الجاربة بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لضبط الدراجة النارية الضالعة

مرفق من تصوير الشرطة