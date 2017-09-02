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أخبار محليات الناصرة: وفاة شفيقة جميل مطر - يعقوب (ام يوسف)

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الناصرة والقضاء الناصرة: وفاة شفيقة جميل مطر - يعقوب (ام يوسف)
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الناصرة: وفاة شفيقة جميل مطر - يعقوب (ام يوسف)

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 19:00:00 A A

 انتقلت الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة المرحومة طيبة الذكر شفيقة جميل مطر - يعقوب (إم يوسف)، وذلك عن عمر يناهز 83 عامًا متممةً واجباتها الدينية. وسيشيع جثمانها الطاهر يوم غدٍ الأحد (03.09.2017) الساعة الخامسة بعد الظهر من قاعة بندكتوس الى مثواها الأخير فيس مقبرة الكاثوليك في الناصرة. 

 
المرحومة شفيقة مطر - يعقوب

تقبل التعازي من يوم الإثنين حتى يوم الأربعاء من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءً في قاعة بندكتوس.

أسرة كل العرب وطاقم العاملين فيها تتقدم بأحر التعازي القلبية لعائلة المرحومة، راجين من المولى ان يتغمدها بوافر رحمته. 

لا أراكم الله مكروهًا بعزيز

 

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