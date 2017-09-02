حجاج وادي عارة بخير وتوقعات بوصولهم البلاد نهاية الاسبوع المقبل

جميع حجاج وادي عارة بخير بعد تأديتهم فريضة الحج في مكة المكرمة ويبعثون سلامتهم الى عائلاتهم

بعثت مجموعة من حجاج بلدات وادي عارة من أم الفحم وكفرقرع وعرعرة مجموعة من الصور لحجاج وادي عارة يؤكدون من خلالها أن جميع حجاج وادي عارة بخير بعد تأديتهم فريضة الحج في مكة المكرمة ويبعثون سلامتهم الى عائلاتهم وأقربائهم مشيرين الى أنهم سينتقلون الى المدينة المنورة ومن ثم العودة الى البلاد يومي الجمعة والسبت نهاية الاسبوع المقبل.