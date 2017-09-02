معركة الصعود تشعل مباراة إسبانيا وإيطاليا في تصفيات كأس العالم

هزيمة المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، سيعني خوضه "ملحق" مع أصحاب المركز الثاني في نوفمبر القادم

يخوض منتخب إسبانيا اختباراً صعباً في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت عندما يلتقي إيطاليا بملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.



خلال تدريبات المنتخب الاسباني

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على إيطاليا، إذ نجح منتخبا إسبانيا وإيطاليا في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضوها بالتصفيات المونديالية باستثناء المواجهة التي تجمعهما بمدينة "تورينو" الإيطالية في أكتوبر الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويطمح منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو خطف بطاقة الصعود عن المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال 2018، وسيحتاج للفوز في مباراتين عقب مباراة إيطاليا لضمان الصعود.

أما هزيمة المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، سيعني خوضه "ملحق" مع أصحاب المركز الثاني في نوفمبر القادم.

ويفتقد المنتخب الإيطالي في مباراة اليوم لجهود مدافعه جورجيو كيلليني، لاعب يوفنتوس الذي يعاني من إصابة في عضلة السمانة وهي الاصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع حسبما ذكر موقع "فوتبول ايطاليا"، فيما يفتقد المنتخب الإسباني لجهود دييجو كوستا مهاجم تشيلسي لابتعاده عن المشاركة في التدريبات والمباريات وفيتولو للإصابة.

مبارايات اليوم:





19:00 فنلندا ضد أيسلندا

19:00 جورجيا ضد إيرلندا

19:00 صربيا ضد مولدوفا

19:00 ألبانيا ضد ليشتنشتاين

21:45 اسبانيا ضد ايطاليا

21:45 أوكرانيا ضد تركيا

21:45 ويلز ضد النمسا

21:45 اسرائيل ضد مقدونيا

21:45 كرواتيا ضد كوسوفو