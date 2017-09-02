اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية معركة الصعود تشعل مباراة إسبانيا وإيطاليا في تصفيات كأس العالم

رياضة وشباب

معركة الصعود تشعل مباراة إسبانيا وإيطاليا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

معركة الصعود تشعل مباراة إسبانيا وإيطاليا في تصفيات كأس العالم

هزيمة المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، سيعني خوضه "ملحق" مع أصحاب المركز الثاني في نوفمبر القادم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-02 17:14:46 A A

يخوض منتخب إسبانيا اختباراً صعباً في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت عندما يلتقي إيطاليا بملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.


خلال تدريبات المنتخب الاسباني

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على إيطاليا، إذ نجح منتخبا إسبانيا وإيطاليا في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضوها بالتصفيات المونديالية باستثناء المواجهة التي تجمعهما بمدينة "تورينو" الإيطالية في أكتوبر الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويطمح منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو خطف بطاقة الصعود عن المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال 2018، وسيحتاج للفوز في مباراتين عقب مباراة إيطاليا لضمان الصعود.

أما هزيمة المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، سيعني خوضه "ملحق" مع أصحاب المركز الثاني في نوفمبر القادم.

ويفتقد المنتخب الإيطالي في مباراة اليوم لجهود مدافعه جورجيو كيلليني، لاعب يوفنتوس الذي يعاني من إصابة في عضلة السمانة وهي الاصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع حسبما ذكر موقع "فوتبول ايطاليا"، فيما يفتقد المنتخب الإسباني لجهود دييجو كوستا مهاجم تشيلسي لابتعاده عن المشاركة في التدريبات والمباريات وفيتولو للإصابة.

مبارايات اليوم:


19:00 فنلندا ضد أيسلندا
19:00 جورجيا ضد إيرلندا
19:00 صربيا ضد مولدوفا 
19:00 ألبانيا ضد ليشتنشتاين 
21:45 اسبانيا ضد ايطاليا
21:45 أوكرانيا ضد تركيا
21:45 ويلز ضد النمسا 
21:45 اسرائيل ضد مقدونيا
21:45 كرواتيا ضد كوسوفو

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على الرقة | [2 قراءة]
2 تقرير أممي: 40 ألفا من مسلمي ميانمار نزحوا إلى بنغلاديش | [2 قراءة]
3 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [1 قراءة]
4 اصابة متوسطة لشاب إثر تعرضه للطعن في حيفا | [1 قراءة]
5 نجم تشيلي ايدين هازارد: سعري 300 مليون يورو | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab