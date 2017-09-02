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أخبار محليات حجاج الطيبة في طريقهم الى مشعر منى للبدء بأيام التشريق بأجواء ايمانية

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المثلث الجنوبي حجاج الطيبة في طريقهم للرجم
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حجاج الطيبة في طريقهم الى مشعر منى للبدء بأيام التشريق بأجواء ايمانية

معظم ضيوف الرحمن قد أنهوا رمي جمرة العقبة الكبرى، الجمعة، بعد توافدهم من مزدلفة إلى منى

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-02 15:16:15 A A

توجه اليوم حجاج من مدينة الطيبة الى منى للبدء بأول أيام التشريق، التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءاً بالصغرى، ثم الوسطى، وختاماً بالكبرى. وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من يوم أمس، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة.


حجاج من الطيبة

هذا ويطمئن الحجاج الأهل في الطيبة أن جميعهم بخير وأنهم سعداء بأداء المناسك باجواء ايمانية خاصة ومميزة كما ويقدم الحجاج التهاني بمناسبة العيد لجميع الأمة الاسلامية.

 

كما ويذكر أن معظم ضيوف الرحمن قد أنهوا رمي جمرة العقبة الكبرى، الجمعة، بعد توافدهم من مزدلفة إلى منى. وتوجهت نسبة كبيرة من الحجاج بعد ذلك إلى الحرم المكي الشريف لأداء الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة.

 

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