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فنانين فن عربي وسام بريدي وريم السعيدي في حفل زفافهما.. فيديو

فنانين

وسام بريدي وريم السعيدي في حفل زفافهما.. فيديو
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وسام بريدي وريم السعيدي في حفل زفافهما.. فيديو

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 15:40:28 A A

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عن عرس الاعلامي اللبناني وسام بريدي وزوجته وعارضة الازياء التونسية ريم الصعيدي، اضافة الى الكلمة التي قالها لها قبل قطع قالب الحلوى خلال زفاهما، وجاء فيها: “ما يجمعه الله بالحب لا يمكن ان يفرقه انسان، وانت هدية من الملاك الذي اشكره لانه ايضا اشبيني اليوم”.

 

هذا وقد حضر الزفاف عدد كبير من وجوه السياسية والاعلام والمجتمع كان منهم النائب ستريدا جعجع، والوزير السابق زياد بارود، والاعلامي جورج قرداحي، والاعلامية بولا يعقوبيان، والفنانة مادونا، والنجمة سيرين عبد النور، وبياريت قطريب، وملكة جمال لبنان السابقة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال وزوجها طبيب التجميل نادر صعب، ومقدمة البرامج دانييلا رحمة ومدرب الرقص دارين بينيت.

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