اصابة خطيرة لرجل إثر اصطدام مركبة بحائط في عين ماهل
نجمة داوود الحمراء:
هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (60 عامًا) أصيب بجروح خطيرة برأسه وتم نقله الى رمبام لاستكمال العلاج
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم السبت أنه "عند الساعة 12:09 تلقى أفراد الطام بلاغا حول اصطدام مركبة كهربائية خفيفة بحائط في عين ماهل، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (60 عامًا) أصيب بجروح خطيرة برأسه وتم نقله الى رمبام لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
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