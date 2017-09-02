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أخبار عربية وعالمية اتصالات لترتيب تسوية إقليمية تشمل الفلسطينيين والاسرائيليين بدعم ترامب

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اتصالات لترتيب تسوية إقليمية تشمل الفلسطينيين
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اتصالات لترتيب تسوية إقليمية تشمل الفلسطينيين والاسرائيليين بدعم ترامب

 اكد نتنياهو على استحالة اخلاء اية مستوطنة من الضفة الغربية، وقال" اخلاء واقتلاع المستوطنات لم يؤد الى السلام ونحن قدمنا الى هنا لنبقى الى الابد والسامرة تشكل مفتاح مستقبلنا"

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-03 21:08:15 A A

نقل الموقع الالكتروني للقناة الثانية الاسرائيلية الناطق بالعبرية عن مصادر امريكية لم يسمها قولها: إن اتصالات تجري في هذه الايام لترتيب تسوية فلسطينية اسرائيلية. وقال المصدر الامريكي الذي وصفه الموقع الالكتروني بالرفيع ان ادارة ترامب وعلى ضوء الاتصالات مع زعماء في العالم العربي تحاول ضمهم للاتفاق وضمان توقيعهم عليه.


ترامب وعباس


وتطابقت المصادر الاسرائيلية والأمريكية حسب تعبير الموقع الالكتروني في الحديث عن التسوية الموعدة، مؤكدة ان "تسوية مؤلمة للموضوع الفلسطيني الاسرائيلي" تقف في مركز التسوية الاقليمية التي يسعى ترامب لتحقيقها.

وفي سياق متصل، اكد نتنياهو على استحالة اخلاء اية مستوطنة من الضفة الغربية، وقال" اخلاء واقتلاع المستوطنات لم يؤد الى السلام ونحن قدمنا الى هنا لنبقى الى الابد والسامرة تشكل مفتاح مستقبلنا".

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