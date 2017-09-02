محاولات انعاش شاب (25 عامًا) تعرض للغرق في شاطئ قرب الفريديس وحالته حرجة

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (20 عامًا)

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم السبت أنه "عند الساعة 11:43 تلقى أفراد الطاقم الى المكان بلاغا حول تعرض شاب للغرق في شاطئ "هبونيم"، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (20 عامًا) وقاموا بمحاولات انعاش له وتم نقله الى رمبام وحالته حرجة"، وفقا للبيان.

مكان الغرق- تصوير: نجمة داوود الحمراء