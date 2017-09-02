الطيرة: ضبط قطعة سلاح واعتقال مشتبهين شابين

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم تحويل للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل شبهات ضبطهما وهما بطريقهما لاستخدام السلاح واطلاق نار

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في الطيرة تمت الاشارة لسائق سيارة عابرة بالتوقف للفحص متجاهلا هاربا محاولا التملص حتى ادركته القوات وقامت بتفتيش سيارته وتخللها ضبط قطعة سلاح واغراض اخرى، جنبا لاعتقال المشتبهين السائق وآخر مسافر برفقته شابين بالعشرينات من عمريهما من السكان هناك وتحويلهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل شبهات ضبطهما وهما بطريقهما لاستخدام السلاح واطلاق نار"، وفقا للبيان.