مجلس جلجولية يحذر المعارف
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
عمم مجلس جلجولية بيانًا حذر فيه وزارة المعارف من امكانية اعلان الاضراب الشامل أو الاضراب الجزئي في المدرسة الاعدادية مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة وذلك "على ضوء الخلاف ما بين المجلس المحلي ومدير مدرسة الرازي الاعدادية حيث يطالب المجلس بنقل المدير الى مدرسة أخرى"، كما جاء في البيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك