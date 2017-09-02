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مجلس جلجولية يحذر المعارف

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نشر: 2017-09-02 11:45:34 A A
عمم مجلس جلجولية بيانًا حذر فيه وزارة المعارف من امكانية اعلان الاضراب الشامل أو الاضراب الجزئي في المدرسة الاعدادية مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة وذلك "على ضوء الخلاف ما بين المجلس المحلي ومدير مدرسة الرازي الاعدادية حيث يطالب المجلس بنقل المدير الى مدرسة أخرى"، كما جاء في البيان.
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