فيديو يأسر القلب.. طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع

هو بالفعل مقطع فيديو مؤثر يأسر القلوب.. ذلك المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر طفلاً فاقداً لذراعيه وهو يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، فيبذل ما في وسعه لوضع "اللهاية" في فمه. وقد حصد المقطع آلاف المشاهدات على موقع "يوتيوب".