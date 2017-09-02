فيديو يأسر القلب.. طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
هو بالفعل مقطع فيديو مؤثر يأسر القلوب.. ذلك المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر طفلاً فاقداً لذراعيه وهو يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، فيبذل ما في وسعه لوضع "اللهاية" في فمه. وقد حصد المقطع آلاف المشاهدات على موقع "يوتيوب".
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك