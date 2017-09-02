اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية فيديو يأسر القلب.. طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع

أخبار

طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فيديو يأسر القلب.. طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع

 

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 11:43:10 A A

هو بالفعل مقطع فيديو مؤثر يأسر القلوب.. ذلك المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر طفلاً فاقداً لذراعيه وهو يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، فيبذل ما في وسعه لوضع "اللهاية" في فمه. وقد حصد المقطع آلاف المشاهدات على موقع "يوتيوب".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غزة: أداء صلاة عيد الأضحى في العراء | [2 قراءة]
2 تعرض شابة للدهس في كريات طبعون وحالتها خطيرة | [2 قراءة]
3 اليكم جدول مباريات اليوم بكرة القدم في اسرائيل | [2 قراءة]
4 تقرير أممي: 40 ألفا من مسلمي ميانمار نزحوا إلى بنغلاديش | [2 قراءة]
5 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab