اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان غاضب من بقاء بيل في ريال مدريد بعد فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي مبابي

رياضة وشباب

زيدان غاضب من بيل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

زيدان غاضب من بقاء بيل في ريال مدريد بعد فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي مبابي

صحيفة:

مبابي كان بانتظار رحيل بيل ليوافق على ارتداء قميص الملكي، إلا أنه مع بقاء الويلزي في "سانتياجو برنابيو"، قرر الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل بمبلغ 160 مليون إسترليني

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-02 15:17:44 A A

يشعر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بغضب شديد تجاه الويلزي جاريث بيل، لاعب الملكي. وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن زيدان مستاء من بقاء بيل في ريال مدريد، وهو الأمر الذي تسبب في فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من موناكو.


زيدان

وأوضحت الصحيفة أن مبابي كان بانتظار رحيل بيل ليوافق على ارتداء قميص الملكي، إلا أنه مع بقاء الويلزي في "سانتياجو برنابيو"، قرر الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل بمبلغ 160 مليون إسترليني.

وضم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات المنتهي البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي، والسويدي فيكتور ليندولوف، من بنفيكا البرتغالي، والصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي، بالإضافة لمنح زلاتان إبراهيموفيتش عقداً مؤقتا لنهاية الموسم الجاري رغم انه كان النادي الاقرب للتعاقد مع بيل ولكن اللاعب رفض عرض مورينيو وهو سر غضب زيدان.

وعانى بيل من تكرار الإصابة خلال الموسم الماضي، إذ بدأت في في نوفمبر/ تشيرين الثاني ليغيب عن الملاعب ثلاثة أشهر، ثم تعرض لإصابة أخرى في السمانة أثناء مباراة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو أبريل/نيسان الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني من نهائي التشامبيونزليج أمام يوفنتوس الإيطالي في يونيو الماضي.
 


جارث بيل

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على الرقة | [2 قراءة]
2 تقرير أممي: 40 ألفا من مسلمي ميانمار نزحوا إلى بنغلاديش | [2 قراءة]
3 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [1 قراءة]
4 اصابة متوسطة لشاب إثر تعرضه للطعن في حيفا | [1 قراءة]
5 نجم تشيلي ايدين هازارد: سعري 300 مليون يورو | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab