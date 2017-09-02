زيدان غاضب من بقاء بيل في ريال مدريد بعد فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي مبابي

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مبابي كان بانتظار رحيل بيل ليوافق على ارتداء قميص الملكي، إلا أنه مع بقاء الويلزي في "سانتياجو برنابيو"، قرر الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل بمبلغ 160 مليون إسترليني

يشعر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بغضب شديد تجاه الويلزي جاريث بيل، لاعب الملكي. وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن زيدان مستاء من بقاء بيل في ريال مدريد، وهو الأمر الذي تسبب في فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من موناكو.



زيدان

وأوضحت الصحيفة أن مبابي كان بانتظار رحيل بيل ليوافق على ارتداء قميص الملكي، إلا أنه مع بقاء الويلزي في "سانتياجو برنابيو"، قرر الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل بمبلغ 160 مليون إسترليني.

وضم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات المنتهي البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي، والسويدي فيكتور ليندولوف، من بنفيكا البرتغالي، والصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي، بالإضافة لمنح زلاتان إبراهيموفيتش عقداً مؤقتا لنهاية الموسم الجاري رغم انه كان النادي الاقرب للتعاقد مع بيل ولكن اللاعب رفض عرض مورينيو وهو سر غضب زيدان.

وعانى بيل من تكرار الإصابة خلال الموسم الماضي، إذ بدأت في في نوفمبر/ تشيرين الثاني ليغيب عن الملاعب ثلاثة أشهر، ثم تعرض لإصابة أخرى في السمانة أثناء مباراة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو أبريل/نيسان الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني من نهائي التشامبيونزليج أمام يوفنتوس الإيطالي في يونيو الماضي.





جارث بيل