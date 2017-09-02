تصفيات كأس العالم للقارة الأوروبية: ألمانيا تتأهل للمونديال والدنمارك تقسو على بولندا برباعية مذلة

رفع المنتخب الألماني رصيده الى 21 نقطة في صدارة الجموعة الثالثة وقد حسم عملياً تأهل للمونديال بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب إيرلندا الشمالة

حقق المنتخب الألماني فوزًا صعبًا على حساب نظيره المنتخب التشيكي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على أرضية ملعب إيدن بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2018. رفع المنتخب الألماني رصيده الى 21 نقطة في صدارة الجموعة الثالثة وقد حسم عملياً تأهل للمونديال بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب إيرلندا الشمالة، في حين تجمد رصيد منتخب تشيك عند النقطة 9 في المركز الثالث.



مسعود أوزيل خلال مباراة ألمانيا والتشيك



وإستطاع المنتخب الألماني أن يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ( تيمو ويرنير ) في الدقيقة ” 4 ” من زمن الشوط الأول، وذلك بعد كرة وصلت الى أوزيل الذي مرر كرة بينية الى تيمو الذي إستلمها ووضعها بطريقة رائعة في الشباك. وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول المنتخب التشيكي أن يكثف محاولاته من أجل إدراك التعادل وسط تراجع نسبي من جانب المنتخب الألماني الى مناطقه والإعتماد على الهجمات السريعة، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.



وفي الدقيقة ” 78 ” إستطاع المنتخب التشيكي أن يسجل هدف التعادل عن طريق ( فلاديمير داريدا ) بعدما اسلتم كرة وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء فشل تير شتيجن في التصدى لها، لتصبح النتيجة 1-1 بين المنتخبين.



في وقت اعتقد الجميع أن اللقاء سينتهي 1-1 إستطاع المنتخب الألماني أن يسجل هدف الفوز عن طريق ( ماتس هوملز ) بعد ضربة حرة نفذها كروس داخل منطقة الجزاء حولها هوملز في الشباك في الدقيقة ” 88 ” لينتهي اللقاء 2-1.

الدنمارك تقسو على بولندا برباعية مذلة في تصفيات المونديال

سحق المنتخب الدنماركي نظيره البولندي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



أنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متفوقاً بهدفين، سجل الهدف الأول توماس ديلاني قي الدقيقة 16 ثم سجل الهدف الثاني أندرياس كورنلويس في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني سجل نيكولاي يورجينسين الهدف الثاني في الدقيقة 59 واختتم نجم توتنهام الإنجليزي كريستيان ايركسن مهرجان أهداف المنتخب الدنماركي في الدقيقة 80 لينتهي اللقاء 4-0 لصالح الدنمارك.



خلال مباراة بولندا والدنمارك





وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الدنماركي رصيده للنقطة 13 في المرتبة الثالثة من ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب بولندا عند النقطة 16 في صدارة المجموعة.



نتائج مباريات جولة تصفيات كأس العالم في اوروبا يوم أمس:

كازاخستان ضد الجبل الأسود

التشيك ضد ألمانيا 1-2

النرويج ضد إذربيجان 2-0

سان مارينو ضد إيرلندا الشمالية 0-3

الدنمارك ضد بولندا 4- 0

رومانيا ضد أرمينيا 1-0

ليتوانيا ضد إسكوتلندا 0-3

مالطة ضد إنجلترا 0- 4

سلوفاكيا ضد سلوفينيا 1-0



مبارايات اليوم:



19:00 فنلندا ضد أيسلندا

19:00 جورجيا ضد إيرلندا

19:00 صربيا ضد مولدوفا

19:00 ألبانيا ضد ليشتنشتاين

21:45 أوكرانيا ضد تركيا

21:45 ويلز ضد النمسا

21:45 اسرائيل ضد مقدونيا

21:45 كرواتيا ضد كوسوفو

صور من مباراة الدنمارك وبولندا