حجاج يبيتون في الساحات والشوارع بسبب الضغط في مِنى

استمر الحجاج تأدية مناسك الحج بعد صلاة الفجر مباشرة، وستتم المناسك حتى يوم الاثنين المقبل

وصل االيلة الفائتة عدد كبير جدا من الحجاج الى مِنى لمواصلة مناسك الحج، لكن قسم كبير من الحجاج والمرشدين واللجان من دول مختلفة بما فيهم اعضاء لجنة الحج والعمرة لشؤون عرب 48، لم يجدوا مكانا لهم داخل المخيم، واضطروا للمبيت في الساحات واطراف الشوارع.

هذا وقد استمر الحجاج تأدية مناسك الحج بعد صلاة الفجر مباشرة، وستتم المناسك حتى يوم الاثنين المقبل.

وذكر مسؤولون "أن الجهات السعودية لم توفر خيما لجميع الحجاج داخل مِنى وهذا ما سبب الى هذا الأزدحام".

حجاج يبيتون في الساحات والشوارع