الحجاج يستقبلون اليوم أول أيام التشريق

يستقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، في مشعر منى أول أيام التشريق، التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءاً بالصغرى، ثم الوسطى، وختاماً بالكبرى. وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من يوم أمس، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة.