ثاني أيام عيد الأضحى: حجاج بيت الله الحرام يستقبلون اليوم أول أيام التشريق

كانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من يوم أمس، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة

يستقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، في مشعر منى أول أيام التشريق، التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءاً بالصغرى، ثم الوسطى، وختاماً بالكبرى. وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من يوم أمس، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة.

وقد أنهى معظم ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة الكبرى، الجمعة، بعد توافدهم من مزدلفة إلى منى. وتوجهت نسبة كبيرة من الحجاج بعد ذلك إلى الحرم المكي الشريف لأداء الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة.