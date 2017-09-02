وزير خارجية قطر: الأزمة الخليجية مفتعلة ودول الحصار وصلت إلى اليأس

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن الأزمة الخليجية "مفتعلة" وأن من وصفها بـ"دول الحصار" وصلت إلى "اليأس" واتهاماتها إلى بلاده "دون أدلة"، وذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز، في بروكسل.



وزير الخارجية القطري - تصوير رويترز

وقال وزير الخارجية القطري، في المؤتمر الذي بثته قناة "الجزيرة"، إن "الكويت تبذل أقصى جهودها في الوساطة دون رد من دول الحصار، وهذا هو السلوك المستمر من دول الحصار منذ بدء الأزمة قبل 90 يوما".

وأضاف أن هذه الدول لم تقدم أي أدلة على الاتهامات الموجهة لقطر وأنه "لم يتم تقديم أي شيء لواشنطن أو الكويت حتى الآن يمنح الشرعية للإجراءات التي اتخذتها هذه الدول". وتابع بالقول: "لكن على العكس، نرى أنهم يواصلون التصعيد بالاستفزازات السياسية من وقت لآخر ومواصلة نشر الأكاذيب وحملة التشويه ضد قطر".

ورأى وزير الخارجية القطري أن "الأزمة الخليجية كانت أزمة مفتعلة ولا حاجة لها في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة أزمات متعددة، حيث بدأت الأزمة بقرصنة إلكترونية ثم تطورت إلى حصار على الشعب القطري ما زال مستمرا لأكثر من تسعين يوما". وقال: "لسوء الحظ وصلت دول الحصار إلى اليأس لدرجة شراء ثوان إعلانية في محطات تلفزيونية مختلفة لتسوق أفكارها ضد دولة قطر".