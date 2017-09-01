المثلث الجنوبي الطيبة: اطلاق نار واصابة شاب بجراح متوسطة
اصابة شاب من الطيبة بجراح متوسطة اثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة
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عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه:" في الطيبة تواصل الشرطة التحقيق في تفاصيل وملابسات اصابة شاب 22 عاما من السكان هناك بجروح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار بالمدينة هناك قبل منتصف الليلة احيل على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى مع وصف حالته بالمتوسطة واعمال البحث والتحري والتحقيق جارية".
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