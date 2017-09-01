الجليل الاعلى معلوت: اصابة شخص بجراح بالغة في حادث طرق
معلوت: اصابة شخص بجراح بالغة في حادث طرق
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عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:"مساء اليوم الجمعة على شارع رقم 89 قرب مفترق مدخل معلوت بالشمال وقع حادث طرقات تخلله اصطدام سيارتين مسفرا عن اصابة شخص بالخمسينات من عمره بجروح التي وصفت بالبالغة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات".
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