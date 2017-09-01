الجليل الاعلى غرق طفل (4 سنوات) في بركة كوخ استجمام بالشمال
غرق طفل (4 سنوات) في بركة كوخ استجمام بالشمال وحالته خطيرة
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افاد الناطفق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 في لواء آشر، حول غرق طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في بركة في كوخ استجمام خشبي في بلدة بالجليل الغربي، حيث هرعت الى المكان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة وعملت على تقديم الاسعافات الاولية للطفل، ومن ثم نقله الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لتلقي العلاج وهو موصول بأجهزة التنفس الإصطناعي وسط تلقيه لمحاولات الإنعاش المختلفة".
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