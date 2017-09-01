اغلاق
اغلاق
أخبار محليات غرق طفل (4 سنوات) في بركة كوخ استجمام بالشمال وحالته خطيرة

أخبار

الجليل الاعلى غرق طفل (4 سنوات) في بركة كوخ استجمام بالشمال
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

غرق طفل (4 سنوات) في بركة كوخ استجمام بالشمال وحالته خطيرة

 

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-01 19:41:56 A A

 

افاد الناطفق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 في لواء آشر، حول غرق طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في بركة في كوخ استجمام خشبي في بلدة بالجليل الغربي، حيث هرعت الى المكان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة وعملت على تقديم الاسعافات الاولية للطفل، ومن ثم نقله الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لتلقي العلاج وهو موصول بأجهزة التنفس الإصطناعي وسط تلقيه لمحاولات الإنعاش المختلفة".

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 افطار جماعي وأمسية دينية بمسجد ابو بكر الصديق بكفرقرع | [3 قراءة]
2 فرنسا تقترب من بلوغ المونديال بعد فوز ساحق على هولندا | [3 قراءة]
3 امير عاصي: توصيات مهمة للمسافرين الى سيناء وطابا | [2 قراءة]
4 على شرف يوم عرفة: افطار جماعي في مدينة ام الفحم | [2 قراءة]
5 مسيرة واحتفال عيد الاضحى المبارَك في عرعرة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab