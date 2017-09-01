5 اصابات بين طفيفة وخطيرة في حادث على شارع 42
نجمة داوود الحمراء:
تم نقل المصابين الى مستشفى كبلان لاستكمال العلاج
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 16:19 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع بين عدة سيارات على شارع رقم 42 حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لخمسة مصابين من بينهم: مسن (76 عاما) أصيب بجروح خطيرة ووضعه غير مستقر، اثنان حالتهما متوسطة واثنان حالتهما طفيفة، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى كبلان لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
صور من المكان- تصوير: نجمة داوود الحمراء
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