5 اصابات بين طفيفة وخطيرة في حادث على شارع 42

نجمة داوود الحمراء:

تم نقل المصابين الى مستشفى كبلان لاستكمال العلاج

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 16:19 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع بين عدة سيارات على شارع رقم 42 حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لخمسة مصابين من بينهم: مسن (76 عاما) أصيب بجروح خطيرة ووضعه غير مستقر، اثنان حالتهما متوسطة واثنان حالتهما طفيفة، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى كبلان لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

صور من المكان- تصوير: نجمة داوود الحمراء