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أخبار محليات 5 اصابات بين طفيفة وخطيرة في حادث على شارع 42

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5 اصابات بين طفيفة وخطيرة في حادث على شارع 42

نجمة داوود الحمراء:

تم نقل المصابين الى مستشفى كبلان لاستكمال العلاج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-01 18:06:50 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 16:19 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع بين عدة سيارات على شارع رقم 42 حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لخمسة مصابين من بينهم: مسن (76 عاما) أصيب بجروح خطيرة ووضعه غير مستقر، اثنان حالتهما متوسطة واثنان حالتهما طفيفة، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى كبلان لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

صور من المكان- تصوير: نجمة داوود الحمراء 

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