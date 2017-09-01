اشتباك بين رئيس بلدية اللد ومصلين في مسجد دهمش بسبب مكبرات الصوت خلال صلاة العيد

لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:

صباح اليوم الجمعة ومع سماع خطبة صباح العيد عبر مكبرات الصوت في المسجد هناك اتصل رئيس البلدية هناك في الشرطة راويا على انه يتواجد في القرب من المسجد وبنيته الدخول وتوقيف الصلاة

جاء من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: "مؤخرا في اللد وبناء على طلب كانت قد توجهت فيه البلدية للشرطة قامت الاخيرة بالاتصال والتواصل مع ائمة المساجد في المدينة هناك عشية حلول عيد الاضحى وتوصلت واياهم لتفاهمات ملخصها عدم رفع خطبة صباح العيد بمكبرات الصوت والليلة الماضية ليلة العيد ومع استلام الشرطة معلومات مفادها نوايا القيمين على مسجد دهمش في اللد في رفع صلاة صباح العيد عبر مكبرات الصوت هناك تم تحذير الامام هناك من قبل الشرطة وبما شمل من التبعات والخطوات التي سيتم اتخاذها بحقه عن اقامة ضجيج فيما اذا تم فعل ذلك.

هذا وصباح اليوم الجمعة ومع سماع خطبة صباح العيد عبر مكبرات الصوت في المسجد هناك اتصل رئيس البلدية هناك في الشرطة راويا على انه يتواجد في القرب من المسجد وبنيته الدخول وتوقيف الصلاة الا أن الشرطة طلبت منه الانتظار حتى قدوم الشرطة وعدم الدخول الا أنه اختار الدخول ومرافقيه الى المسجد حيث تطور هناك وتوسع اشتباك ما بينه والمصلين ومع وصول الشرطة قامت بالفض ما بين الطرفين مع الابعاد ما بين رئيس البلدية والمصلين وقامت بخفض درجة صوت المكبرات واعادت الهدوء الى المكان، هذا ومن المقرر دعوة امام المسجد سالف ذكره للتحقيق لاحقا جنبا للمباشرة باجراءات ضده عن اقامة ضجيج"، وفقا للبيان.