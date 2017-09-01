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أخبار محليات عشرات الآلاف احتفلوا بأول ايام العيد في الأقصى وقطعوا عهدا بحمياته

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القدس والقضاء عشرات الآلاف احتفلوا بالعيد في الأقصى
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عشرات الآلاف احتفلوا بأول ايام العيد في الأقصى وقطعوا عهدا بحمياته

ردد المصلون تكبيرات العيد في المسجد الأقصى والطرقات المؤدية إليه خلال توافدهم الى المسجد، فيما التقى الأهل والأصدقاء في ساحات المسجد وتبادلوا التهاني بمناسبة العيد

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-01 18:23:59 A A

أدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الباكر الى الأقصى، وغصت ساحات المسجد ومساجده بالمصلين المحتفلين بعيد الأضحى من أهالي مدينة القدس والداخل الفلسطيني والعديد من الدول العربية والإسلامية.


الأقصى في أول ايام عيد الاضحى المبارك 

وردد المصلون تكبيرات العيد في المسجد الأقصى والطرقات المؤدية إليه خلال توافدهم الى المسجد، فيما التقى الأهل والأصدقاء في ساحات المسجد وتبادلوا التهاني بمناسبة العيد، بينما انتشر عدد من المهرجين في ساحة مسجد قبة الصخرة وقاموا بعدد من الفعاليات للأطفال الذين توافدوا برفقة عائلاتهم الى الأقصى.

وألقى امام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو اسنينة خطبة العيد، وهنأ جموع المصلين بمناسبة عيد اﻷضحى المبارك، العيد الذي جاء بعد الانتصار والثبات والوحدة التي شهدتها المدينة المقدسة من أجل الأقصى.
وتحدث خلال الخطبة عن أهمية عيد اﻷضحى وفضائله ، كما بيّن سنن الأضاحي، ودعا إلى التزام بأداء شعائر عيد اﻷضحى وترديد التكبيرات، وصلة الأرحام ومساعدة الفقراء.

واستنكر الشيخ أبو اسنينة خلال الخطبة عن سياسات اسرائيل في بيت المقدس، وقال: "ان سياسة الاحتلال الظالمة تضاعفت بعد الأحداث الأخيرة
بعد ثبات أهل القدس على موقفهم، حيث هدم المنازل وتشريد السكان، والاعتقالات والمداهمات، والتفتيش ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، والاعتداء على القبور، والإبعاد عن القدس والمسجد الاقصى ومضايقة المصلين والاقتحامات للمسجد".
كما دعا الشيخ أبو اسنينة للأسرى في سجون الأحتلال الذين صبروا على ظلم السجان.

 

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