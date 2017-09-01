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أخبار محليات المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في كفرقاسم بأجواء خاصة

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المثلث الجنوبي المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في كفرقاسم
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المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في كفرقاسم بأجواء خاصة

وقف الجميع لتتصافح الايدي وتتعانق الرقاب ويعم السرور بين الحضور

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-01 10:56:11 A A

أدت جماهير غفيرة من اهالي كفرقاسم يتقدمهم رئيس البلدية المحامي عادل بدير وشخصيات اجتماعية وسياسية ودينية وقيادية في الحركة الاسلامية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المصلى على ارض الملعب الشرقي، حيث استقبلوا الأهالي بالتكبيرات والتهاليل منا اطفأ اجواء من السعادة والسرور على الحضور.


صلاة العيد في كفرقاسم

امام صلاة العيد كان الشيخ منير مفلح بدير. بعد ذلك تقدم خطيب صلاة العيد الشيخ ابراهيم صرصور والذي افتتح الخطبة بتكبيرات العيد عارجا على إرث فضيلة الشيخ عبدالله نمر درويش حيث غاص في بحر علمه وفكره. هذا واقتبس الشيخ صرصور فقرات من خطبة الشيخ المؤسس عندما تحدث عن قيمة الحياة في سبيل الله وأن المسلمين يعشقون الحياة في سبيل الله ، فالموت في سبيل الله لحظة والحياة في سبيل الله العمر كله. فكم نحن اليوم بحاجة لهذا العلم والفكر، فحقيقة الاسلام مبني على هذه القواعد لأننا أمة بعثت لنشر الحياة الامنة وبث السلام والمحبة.

كما وتحدث عن الأوضاع التي تجتاح الوطن العربي والإسلامي والدوافع من وراء تقاعس القيادات والدول العربية في نصرة هذه الشعوب المضطهدة . هذا وتمنى الخير والسعادة الى اهالي كفرقاسم وان يكون عيد الأضحى هذا العام نهاية لكل هذه المآسي.

بعد أن ذلك وقف الجميع لتتصافح الايدي وتتعانق الرقاب ويعم السرور بين الحضور.

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