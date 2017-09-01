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أخبار شريط الاخبار الطيبة: الالاف يشاركون في صلاة العيد

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الطيبة: الالاف يشاركون في صلاة العيد

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نشر: 2017-09-01 09:45:54 A A
شارك عدد كبير من سكان الطيبة من الرجال والنساء في صلاة العيد التي اقيمت في الملعب المحاذي لمدرسة عيد الثانوية. هذا وقد سادت اجواء من الفرحة والسعادة بمناسبة العيد، وقد تصافح الجميع، وناشدوا العمل على تقترب القلوب والتمهل في الطرقات لتجنب الحوادث المؤلمة.
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