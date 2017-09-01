تصفيات كأس العالم للقارة الأوروبية: التشيك أمام ألمانيا والدنمارك ضد بولندا

في المجموعة السادسة تلعب سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني برصيد اثنتي عشرة نقطة مع سلوفينيا الثالث باحدي عشرة نقطة ثم تلعب ليتوانيا صاحبة المركز الخامس برصيد خمس نقاط

تبدأ مباريات اليوم الجمعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم بلقاءات المجموعة الثالثة حيث تلعب جمهورية التشيك صاحبة المركز الثالث برصيد تسع نقاط مع ألمانيا صاحبة المركز الأول برصيد ثماني عشرة نقطة فيما تلعب سان مارينو صاحبة المركز الأخير بلا رصيد مع ايرلندا الشمالية صاحبة المركز الثاني برصيد ثلاثة عشرة نقطة واخيرا تستضيف النرويج صاحبة المركز الخامس بأربع نقاط أذربيجان صاحبة المركز الرابع برصيد سبع نقاط.



خلال تدريبات المنتخب الألماني



أما في المجموعة الخامسة فتلعب الدانمارك صاحبة المركز الثالث بعشر نقاط مع بولندا صاحبة المركز الأول برصيد ستة عشرة نقطة فيما تلعب كازاخستان صاحبة المركز الأخير برصيد نقطتان مع جمهورية الجبل الاسود صاحبة المركز الثاني برصيد عشر نقاط فيما تستضيف رومانيا صاحبة المركز الرابع برصيد ست نقاط جمهورية أرمينيا صاحبة المركز الخامس برصيد ست نقاط .



وفي المجموعة السادسة تلعب سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني برصيد اثنتي عشرة نقطة مع سلوفينيا الثالث باحدي عشرة نقطة ثم تلعب ليتوانيا صاحبة المركز الخامس برصيد خمس نقاط مع اسكتلندا صاحبة المركز الرابع بثماني نقاط وتستضيف مالطا صاحبة المركز الأخير بلا رصيد يذكر انجلترا صاحبة المقدمة بأربعة عشرة نقطة.

موعد المباريات:



19:00 كازاخستان ضد الجبل الأسود

21:45 التشيك ضد ألمانيا

21:45 النرويج ضد إذربيجان

21:45 سان مارينو ضد إيرلندا الشمالية

21:45 الدنمارك ضد بولندا

21:45 رومانيا ضد أرمينيا

21:45ليتوانيا ضد إسكوتلندا

21:45 مالطة ضد إنجلترا

21:45 سلوفاكيا ضد سلوفينيا





هذا وجرت بالأمس جولة أخرى كانت أبرز نتائجها على النحو التالي:

بلجيكا ضد جيبرليتر 9-0

فرنسا ضد هولندا 4-0

البرتغال ضد جزر الفارة 5-0

