وادي عارة مسيرة حاشدة في كفرقرع استقبالا لعيد الأضحى المبارك
مسيرة حاشدة في كفرقرع استقبالا لعيد الأضحى المبارك
انطلقت المسيرة من باحة مسجد عمر بن الخطاب مرورا بالشارع الرئيسي ووسط البلد وسط التهاليل والتكبير استقبالا للعيد
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شارك أهالي كفرقرع مساء الخميس ، في المسيرة التقليدية استقبالا لعيد الأضحى المبارك. هذا وقد انطلقت المسيرة من باحة مسجد عمر بن الخطاب مرورا بالشارع الرئيسي ووسط البلد وسط التهاليل والتكبير استقبالا للعيد .الشيخ عبد الكريم مصري رئيس الحركة الاسلامية كفرقرع قدم تحيته وشكره لكل من شارك في المسيرة مقدم تهانيه مباركته لاهالي كفرقرع خاصة والامة الاسلامية عامة بحلول عيد الأضحى المبارك.
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