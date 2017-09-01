اغلاق
اغلاق
أخبار محليات مسيرة حاشدة في كفرقرع استقبالا لعيد الأضحى المبارك

أخبار

وادي عارة مسيرة حاشدة في كفرقرع استقبالا لعيد الأضحى المبارك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مسيرة حاشدة في كفرقرع استقبالا لعيد الأضحى المبارك

  انطلقت المسيرة من باحة مسجد عمر بن الخطاب مرورا بالشارع الرئيسي ووسط البلد وسط التهاليل والتكبير استقبالا للعيد

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-01 01:28:20 A A

شارك أهالي كفرقرع مساء الخميس ، في المسيرة التقليدية استقبالا لعيد الأضحى المبارك. هذا وقد انطلقت المسيرة من باحة مسجد عمر بن الخطاب مرورا بالشارع الرئيسي ووسط البلد وسط التهاليل والتكبير استقبالا للعيد .الشيخ عبد الكريم مصري رئيس الحركة الاسلامية كفرقرع قدم تحيته وشكره لكل من شارك في المسيرة مقدم تهانيه مباركته لاهالي كفرقرع خاصة والامة الاسلامية عامة بحلول عيد الأضحى المبارك.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 توقعات برج العذراء في أيلول 2017 | [3 قراءة]
2 توقعات برج الميزان في أيلول 2017 | [3 قراءة]
3 الشرطة تعزز ترتيباتها في ايلات ومعبر طابا | [3 قراءة]
4 موظفو بنك هبوعليم يقومون بأعمال تطوعية | [3 قراءة]
5 افطار جماعي وأمسية دينية بمسجد ابو بكر الصديق بكفرقرع | [3 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab