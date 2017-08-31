مشاركة واسعة في مسيرة العيد في كفرقاسم وسط اجواء مفرحة

المسيرة انطلقت من باحة مسجد ابي بكر الصديق لتجوب شوارع باتجاه دوار الخرسة استمرارا بدوار حسن البنا نهاية وعودة الى ساحة الانطلاقة ذلك وسط فرحة وابتسامة على وجوه كل من شارك في هذه المسيرة

شارك المئات من اهالي كفرقاسم مساء الخميس ، بعد صلاة العشاء مباشرة ومع صدح تكبيرات العيد في مآذن البلدة في مسيرة العيد التي انطلقت من مسجد الي بكر الصديق.رئيس البلدية المحامي عادل بدير واعضاء ونواب البلدية كانوا في مقدمة هذه المسيرة والتي بادرت بها الحركة الاسلامية في كعادتها في كل عام حيث كان في مقدمتها ايضا قيادات العمل الاسلامي والشيخ الاستاذ وليد طه ، الشيخ صفوت فريج ولفيف واسع من الشباب الملتزم والاهالي .

المسيرة انطلقت من باحة مسجد ابي بكر الصديق لتجوب شوارع باتجاه دوار الخرسة استمرارا بدوار حسن البنا نهاية وعودة الى ساحة الانطلاقة ذلك وسط فرحة وابتسامة على وجوه كل من شارك في هذه المسيرة .الكلمة المركزية والوحيدة كانت للشيخ الاستاذ وليد طه مدير قسم التربية والتعليم في بلدية كفرقاسم الذي قدم التهاني والتبريكات الى عموم الاهالي في كفرقاسم خاصة والامتين العربية والاسلامية، متمنيا لهم حياة امنه وصحة وعافية.طه تحدث عن فضل هذه الايام وفرحة الاهالي وهم يشاهدون حجاج بيت الله الحرام بهذا العيد .