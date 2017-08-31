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أخبار محليات مسيرة واحتفال عيد الاضحى المبارَك في عرعرة

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وادي عارة مسيرة واحتفال عيد الاضحى المبارَك في عرعرة
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مسيرة واحتفال عيد الاضحى المبارَك في عرعرة

  

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من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-31 23:18:35 A A

شارك المئات من أهالي عرعره وعارة في مسيرة واحتفال عيد الأضحى المبارك وذلك برعاية المجلس المحلي عرعره - عارة وبتنظيم المركز الجماهير.

 

هذا وقد انطلقت المسيرة بمشاركة خمسة سرايا كشفيَّة من النقب المثلث والجليل من الشارع الرئيسي عرعرة، متَّجه الى ملعب كرة القدم، حيث نظم برنامج احتفالي وكشفي منوَّع، وشمل لىًكلمات ترحيبيَّة لحركة الكشَّاف وللمجلس المحلي، واستعراض لكلِّ سريَّة لمدَّة 4 دقائق، كذلك شمل الاحتفال على برنامج ترفيهي فنِّي منوَّع ، ومِسك الختام كان متفرقعات ملوَّنة.

السيد عماد ملحم مدير المركز الجماهيري عرعره عارة اعرب عن سعادته لنجاح الفعالية مقدم التحية لكل من عمل وساهم في إنجاح الفعالية مقدم تهانيه للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

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